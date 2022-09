امپورٹڈ حکومت بغیر کسی سمت کا تعین کئے چل رہی ہے ،ان کی اکلوتی کامیابی این آر او حاصل کرنا ہے ، عمران خان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت بغیر کسی سمت کا تعین کئے چل رہی ہے ، ان کی اکلوتی کامیابی پاکستان سے لوٹے گئے اربوں روپے کے بدلے ایک این آر او حاصل کرنا ہے ، قوم پوچھتی ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش کا ذمہ دار کون ہے ۔

IMF & World Bank Reports show this Imported Govt has failed to prevent economy going into tailspin despite inheriting a stabilised economy moving on an upward trajectory. This was reflected in the Economic Survey which identified our econ performance as the best in past 70 yrs