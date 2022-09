چھوٹے بچے گھاس اور پودوں سے خوفزدہ، وجہ ماہرین نے بتادی

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) حالیہ دنوں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بہت وائرل رہی جس میں والدین اپنے بچوں کو گھاس پر چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیںا وربچے گھاس سے حتی الامکان کتراتے ہیں۔ جب والدین بچوں کو گھاس کے قریب کرتے ہیں تو بچے اپنی ٹانگیں اوپر اٹھانے اور گھاس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں گھاس پر چھوڑ دیا جاتا ہے تب بھی وہ بے سکون نظر آتے ہیں اور چند ایک رونے بھی لگتے ہیں۔ اس ویڈیو پر صارفین کی اکثریت ششدر تھی کہ آخر بچے گھاس سے کیوں کتراتے ہیں؟ ایک سائنسی تحقیق میں ماہرین اس سوال کا جواب پہلے ہی دے چکے ہیں۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق اس تحقیق کے نتائج پر مبنی رپورٹ سائنسی جریدے ’Cognition‘ میں شائع ہوئے تھے، جن میں ماہرین نے بتایا تھا کہ بچے عموماً پودوں اور گھاس سے ڈرتے ہیں اور اس کا تعلق انسان کی جبلت سے ہے۔ چونکہ پودوں، جھاڑیوں اور گھاس وغیرہ میں زہریلے موذی کیڑے زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا جبلی طور پر بچے گھاس سے کتراتے ہیں۔ انہیں اس خطرے کو بھانپنے کی صلاحیت اپنے والدین سے جینز میں ملتی ہے۔

Babies instinctually avoid grass. Do they know something we don’t???? pic.twitter.com/GPpkSzKlMI