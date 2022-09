این سی سی کیڈٹ نے کرایہ مانگنے پر بس کنڈکٹر کو ہی پیٹ ڈالا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت کی نیشنل کیڈٹ کور (این سی سی) کے ایک کیڈٹ نے کرایہ مانگنے پر بس کنڈکٹر کو تشدد کا نشانہ بناڈالا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ ریاست مدھیاپردیش کے دارالحکومت بھوپال میں پیش آیا جہاں یونیفارم میں ملبوس کیڈٹ اور بس کنڈکٹر کے مابین کرائے کے معاملے پر توں تکرار ہوئی اور کیڈٹ نے کنڈکٹر کو پیٹ ڈالا۔

بس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیڈٹ کنڈکٹر پر گھونسوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے جس سے کنڈکٹر ایک سیٹ پر گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد بھی کیڈٹ اسے گھونسے مارتا رہتا ہے اور پھر بس سے اتر جاتا ہے۔ 25سیکنڈ کی اس ویڈیو میں کنڈکٹر بھی اس کے پیچھے بس سے اتر جاتا ہے۔

NCC cadet thrashed city bus conductor in Bhopal, an argument broke out between the bus conductor and the NCC cadet over the difference of 5 rs. bus fare @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/hnA8B08sBw