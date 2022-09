بالآخر جھانوی کپور بھی اپنے مبینہ تعلق پر بول پڑیں بالآخر جھانوی کپور بھی اپنے مبینہ تعلق پر بول پڑیں

ممبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) بالی ووڈ اداکارہ جھانوی کپور نے بالآخر اکشت راجن کے ساتھ اپنے مبینہ تعلق کی تصدیق کر دی۔ انڈیا ٹی وی کے مطابق کافی عرصے سے افواہیں گردش میں تھیں کہ جھانوی کپور، اکشت راجن نامی نوجوان کے ساتھ تعلق میں ہیں تاہم جھانوی کی طرف سے اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ گزشتہ دنوں اکشت کی سالگرہ پر جھانوی نے اپنے انسٹاگرام اکاﺅنٹ پر اس کے ساتھ لی گئی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے اپنے اس تعلق کی تصدیق کر دی۔

ایک تصویر میں اکشت راجن اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس تصویر کے ساتھ کیپشن میں جھانوی نے لکھا کہ ”Happy birthday to my heart, Kissy to U, forever love U“۔جھانوی نے ایک اور تصویر پوسٹ کی ہے جس میں وہ اور اکشت راجن ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں۔ اس تصویر کے ساتھ کیپشن میں جھانوی نے لکھا کہ ”پہلے دن سے ہم ایک ہیں۔“رپورٹ کے مطابق جھانوی کپور نے بالی ووڈ میں 2018ءمیں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور تب سے ان کا نام اکشت راجن کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔