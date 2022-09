تحریک انصاف نے ایک ساتھ (ن) لیگ ، پیپلزپارٹی اور قومی وطن پارٹی کی وکٹیں اُڑالیں، لیڈر پارٹیاں چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) مسلم لیگ ن، پیپلزپارٹی اور قومی وطن پارٹی سے وابستہ کچھ سیاستدانوں نے اپنی پارٹیاں چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ نجی ٹی وی چینل 24نیوز کے مطابق تحریک انصاف میں شامل ہونے والے ن لیگی سیاستدانوں میں سابق وزیر سید شاہد مہدی نسیم شاہ، ان کے بیٹا سلمان شاہد اور عمران سلدیرا شامل ہیں۔ سید شاہد مہدی نسیم شاہ پاکستان مسلم لیگ ن کے حلقہ این اے 163سے منتخب رکن اسمبلی ساجد شاہ کے بڑے بھائی ہیں۔

سلمان شاہ اور ایوب سلدیرا بھی صوبائی نشستو ںپر حلقہ پی پی 231سے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں۔ اس الیکشن میں سلمان شاہد نے 14ہزار اور ایوب سلدیرا نے 10ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے۔ان کے علاوہ رحیم یار خان سے پیپلزپارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی غلام رسول کوریجہ اور ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پیپلزپارٹی چوہدری جہانزیب بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔

Breaking News Vehari!

Elder brother of PMLN MNA NA163 Sajid Shah, Ex Minister Syed Shahid Mehdi Naseem Shah joined PTI today. His son Salman Shahid who polled 14,000+ from PP231 and Imran Ayub Saldera who polled 10,000+ from PP231 Vehari also joined PTI. pic.twitter.com/XzgiV98pJG