پٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد پاکستانیوں نے اپنا غصہ سوشل میڈیا پر میمز کے ذریعے نکالنا شروع کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )حکومت نے گزشتہ رات پٹرول کی قیمت میں 26 روپے سے زائد اضافہ کر کے عوام پر بجلیاں گرا دی ہیں لیکن حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام پر کیا گزرتی ہے تاہم پاکستانیوں میں اب اتنی بھی سکت نہیں بچی کہ وہ احتجاج کر سکیں کیونکہ احتجاج کرنے جائیں گے تو بچوں کو اس رات بھوکا ہی سلانا پڑے گا ۔

آج کل ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے اور ہر چیز ہی ڈیجیٹل ہو گئی یہاں تک کہ احتجاج بھی اب ڈیجیٹل ہی ہوتاہے ، سوشل میڈیا پرصارفین پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر دلچسپ میمز شیئر کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور غصہ نکال رہے ہیں ۔

پٹرول کی قیمت سے پریشان شہریوں نے تو موٹر سائیکل ہی جنازہ نکال دیا:

سوشل میڈیا صارفین نے میچ کے دوران پریشانی میں کھڑے افتخار احمد کے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے میم بنا ڈالی

یہ تو پٌہلے ہی واضح ہو گیا تھا کہ اس پولیس والے کا انداز مستقبل قریب میں میمز کی زینت بنے گا

Frustration of common #Pakistan citizen



The country has reached has reached such a situation.



A man broke his motorcycle in a fit of rage because he couldn't buy petrol.#Pakistan #AsimMunir #PAKvBAN pic.twitter.com/qEuAiM3IaW