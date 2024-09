پاکستان میں تدریسی اور اساتذہ کی تعلیم کے حوالے سے کتاب کی رونمائی

کراچی(اسٹاف رپورٹر) آغا خان یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیویلپمنٹ نے 'باتیں کتاب کی' کے عنوان سے تقریب رونمائی کا انعقاد کیا جس میں آغا خان یونیورسٹی اور آغا خان یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیویلپمنٹ کے ماسٹر آف ایجوکیشن پروگرام کی سابق طالب علم پروفیسر انجم حلائی کی کتاب 'پاکستان میں تدریس اور اساتذہ کی تعلیم: تاریخی اور عصری نقطہ نظر' (Teaching and Teacher Education in Pakistan: Historical and Contemporary Perspectives) کی رونمائی کی گئی۔ پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر وسیع تجربہ رکھنے والی ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر انجم حلائی نے تعلیم کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے شائع کردہ اپنی نئی کتاب میں ڈاکٹر انجم حلائی نے طلبا کے سیکھنے، ان کی حوصلہ افزائی اور مجموعی ترقی میں اساتذہ کے کردار کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب پاکستان کے تعلیمی نظام کو درپیش سخت چیلنجوں اور مشکلات پر روشنی ڈالتی ہے جہاں بہت سے طلبا اپنی قابلیت کے حساب سے گریڈ لینے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تعلیم پر حکومتی اخراجات اب بھی کم ہیں اور یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم میں بھی یونیورسٹیوں میں تعلیمی محکموں کو وہ حیثیت حاصل ہے اور نہ ہی فنڈز اور وسائل تک ان کی اس حد تک رسائی ہے جیسا کہ میڈیسن اور طب کے شعبوں میں تعلیمی اداروں کو حاصل ہیں۔تقریب میں ڈاکٹر حلائی نے ٹیچر ایجنسی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کو پالیسیاں اور اصلاحات کرتے ہوئے غیر فعال فریق تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ استاد ہی ہے جو گراس روٹ سطح پر پڑھانے اور سیکھنے کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ اساتذہ کی آواز اور فیصلہ سازی میں شرکت تدریسی کے شعبے کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔جو پاکستان کے سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی منظر نامے میں تدریس کے شعبے اور اساتذہ کی تعلیم کے بارے میں تاریخی اور عصری تناظر کو یکجا کرکے ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے۔