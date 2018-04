پاکستان اقوام متحدہ میں این جی او ز،یونیسیف کے ایگزیکٹوبورڈ کا رکن منتخب

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کو اقوام متحدہ کی غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز)کی کمیٹی اور یونیسیف کے ایگزیکٹوبورڈ کا رکن منتخب کرلیاگیا۔

اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو منتخب کیا جا نا دراصل عالمی برادری کا پا کستان پر اعتماد کا ووٹ ہے۔ بحیثیت رکن ملک اقوام متحدہ کی غیر سرکاری تنظمیوں کی کمیٹی سے تعاون جاری رکھیں گے۔ملیحہ لودھی کا مزید کہنا تھا کہ دنیابھر میں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لئے مل کر کام کرتے رہیں گے۔

Today Pakistan was re-elected in NY to two key U.N. bodies : Committee on NGOs and the executive board of UNICEF. We thank all the countries who voted for us pic.twitter.com/t5v2tJMsKw