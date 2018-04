”میرے اور عمران خان میں یہ چیز تو مشترک ہے اور۔۔۔“ عمران خان کا انٹرویو کرنے والی روسی حسینہ ان کے ”پیار“ میں ”پاگل“ ہو گئی، ایسی ویڈیو شیئر کر دی جو عمران خان کسی صورت بھی بشریٰ مانیکا کو نہیں دیکھنے دیں گے، سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان نے غیر ملکی خبر رساں ادارے ”آرٹی“ کو انٹرویو دیا اور اس پروگرام کی میزبان ایک خاتون صحافی ’صوفی‘ تھیں

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”مجھے تو تمہاری بیوی پر رحم آ رہا ہے کیونکہ۔۔۔“ عمر اکمل نے شادی کی سالگرہ پر اہلیہ کیساتھ ایسی تصویر شیئر کر دی کہ پاکستانیوں نے ”ہتھیار“ اٹھا لئے، پھر وہ ’ہنگامہ‘ برپا کیا کہ عمر اکمل شادی کی یہ سالگرہ کبھی نہ بھول پائیں گے

یہ خاتون صحافی عمران خان کے ”پیار“ میں ”پاگل“ ہو گئی ہیں اور انٹرویو شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے وی ایک ویڈیو شیئر کر دی ہے جو سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی ہے کہ گویا دھوم ہی مچ گئی ہے اور عمران خان اپنی تیسری اہلیہ بشریٰ مانیکا سے چھپاتے پھریں گے۔

صوفی کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر جاری ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انٹرویو شروع ہونے سے چند سکینڈ پہلے دونوں ایک ہی وقت میں اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمران خان کی اسی ادا پر ’صوفی‘ مر مٹی جس نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ”بہت خوب، میرے اور عمران خان میں کم از کم بالوں میں معاملے میں ہم آہنگی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس دلنشین اور کرشماتی آدمی کا انٹرویو کر کے بہت مزہ آیا۔“

Well, I and @ImranKhanPTI , at least we have synchronisity on hair matters :D but seriously though, enjoy the interview with this persuasive and charismatic man https://t.co/lqeUYKYcTD pic.twitter.com/VivR6kbFmJ — SophieCo (@SophieCo_RT) April 16, 2018

صوفی کی یہ ٹویٹ منظرعام پر آنے کی دیر تھی کہ پاکستانی بھی میدان میں آ گئے اور پھر دلچسپ اور معنی خیز ٹویٹس کا ایسا سیلاب آیا کہ سارے غم بہا کر لے گیا گیا اور ہر طرف ہنسی بکھر گئی۔

ارمان نامی ایک صارف نے لکھا ”گئی ایک اور گوری کام سے“

Gayi aik aur Gori kam Se ???? — ARMAN (@ArmanWazirPTI) April 16, 2018

ارمان نے مزید لکھا ”واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کو بیرونی دنیا میں کرپشن یا سوئس بینک اکاﺅنٹس یا بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ اس کا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ اب ایسے بندے پر بھلا کوئی فدا نہ ہو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا“

واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کو بیرونی دنیا میں کرپشن یا سوئس اکاؤنٹس یا بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ اس کا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ اب ایسےبندے پر بھلا کوئی فدا نا ہوجائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ???????? — ARMAN (@ArmanWazirPTI) April 16, 2018

سہیل خانزادہ نے لکھا ”یہ بہت زبردست پروگرام تھا۔ عمران خان نے تمام سوالوں کے جواب ’پرچی‘ کے بغیر دئیے۔ جب وہ اگست میں بطور وزیراعظم حلف لے لیں گے تو آپ کو دوبارہ انٹرویو کرنے کیلئے آنا ہو گا“

It was a great show. He answered all the questions without reading from a "parchi" ( I'm sorry I couldn't find an English equaliant). You will have to come again in August to interview him when he takes oath as PM Pakistan. — Soheil Khanzada (@SoheilKhanzada) April 16, 2018

سلیم جرولہ نے لکھا ”بی بی پاکستان کے حال پر رحم کھاﺅ اور نیا پاکستان بننے دو۔۔۔ اب کی بار رشین سلاد“

بی بی پاکستان کے حال پر رحم کھاو اور نیا پاکستان بننے دو اب کی بار رشین سلاد ???????????? — سلیم جرولہ (@saleem771) April 16, 2018

ملیحہ نے لکھا ”لڑکی کلین سویپ ہو گئی ہے بلکہ کلین بولڈ“

Bachi clean sweep ho gayi hai infact clean bold . — Maliha (@MalihaAbbasi) April 16, 2018

راجا نے لکھا ”پاکستانی لڑکیاں یہ کرنے پر تم سے نفرت کر رہی ہیں، لیکن ہم لڑکوں کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے“

Pakistani girls are hating you for this, but we guys are loving this ???? — エ.ʀᴀᴊᴀ ٓ (@wayofsoul) April 16, 2018

فہد جاوید نے لکھا ”اگر آپ نیوز کاسٹر کے طور پر اپنے کیرئیر کو بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں تو پھر روز عمران خان کا انٹرویو کریں! ری ٹویٹس اور دیکھنے والوں کی تعداد میں فرق کو محسوس کریں“

If you wanna excel in your career as news caster ; interview imran khan everyday ! Feel the difference in RTs and a surge in audience ???? Ma'man khan !! — Fahd Javed Khan (@fahdkhan112) April 16, 2018

امید سحر نے لکھا ”میرے خیال سے تم ہماری آخری امید کی ان سوئنگ یارکر سے کلین بولڈ ہو گئی ہو“