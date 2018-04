”ہائے، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے اور۔۔۔ “ عمران خان کا انٹرویو کرنے والی روسی حسینہ ان کی خوبصورتی کی تاب نہ لا سکی، انٹرویو کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایسی بات لکھ دی کہ عمران خان بھی شرما جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) روسی خاتون صحافی نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان کا انٹرویو کیا کر لیا، وہ تو ان پر ’لٹو‘ ہی ہو گئی ہے اور ان کے انٹرویو کی ویڈیوز شیئر کرنے والے ایسے الفاظ کا استعمال کر رہی ہیں کہ پاکستانی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ”ایک اور گوری گئی کام سے۔“

روسی خاتون صحافی ”صوفی“ نے پہلے انٹرویو شروع ہونے سے چند سکینڈز قبل کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دونوں ایک ہی وقت میں ہاتھ سے اپنے بال ٹھیک کرتے نظر آئے۔ صوفی نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے عمران خان کیلئے ’دلنشین‘ اور ’کرشماتی‘ شخصیت جیسے الفاظ استعمال کئے جس پر پاکستانیوں کو ان کے جذبات سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔

Well, I and @ImranKhanPTI , at least we have synchronisity on hair matters :D but seriously though, enjoy the interview with this persuasive and charismatic man https://t.co/lqeUYKYcTD pic.twitter.com/VivR6kbFmJ — SophieCo (@SophieCo_RT) April 16, 2018

اس کے بعد صوفی نے 19 سیکنڈز کی ایک اور ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ افغانستان، پاکستان اور طالبان سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں لیکن جس بات نے پاکستانیوں کی توجہ حاصل کی ہے، وہ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے صوفی کی جانب سے عمران خان کیلئے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔

صوفی نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ”اوہ۔۔۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اتنے ہی عقلمند عمران خان نے آج مجھ سے افغانستان، پاکستان، اور کیا افغان جنگ میں ناکامی کا ملبہ طالبان پر ڈالنا درست ہے جو قبائلی علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں، پر بات چیت کی۔“

The oh-so-handsome and just as smart @ImranKhanPTI talks to me today - on #Afghanistan, #Pakistan and whether it's fair to blame the Afghan War failure on #Taliban who hide out in the Tribal Areas. See full show here https://t.co/s5xuWZukuO pic.twitter.com/dNJeKXHNly — SophieCo (@SophieCo_RT) April 16, 2018

اب پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کیساتھ انٹرویو کی ویڈیو شیئر کرنا تو ٹھیک ہے اور یہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کس موضوع پر بات ہوئی لیکن ان کیلئے ’خوبصورت‘ کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ خیر! اب یہ سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔

سلیم جرولہ نے لکھا ”اس انٹرویو نے آپ کو پاکستان میں سلیبریٹی بنا دیا ہے جیسا کہ صرف ایک گانا ہی کسی کو مشہور کر دیتا ہے ایسے ہی اس انٹرویو نے آپ کیلئے یہ کام کر دیا ہے۔ خوب مزے اڑائیں اور ٹوئٹر پر بڑھتے ہوئے فالوورز پر خوشی منائیں“

This interview has made u celebrity in Pakistan ????????. Like one beautiful song makes ????‍???? celebrity Your this interview has made it all for you. Enjoy ???? Happy ???? Twitter followers Raise — سلیم جرولہ (@saleem771) April 16, 2018

مریم نواز شریف کے نام سے بنے ٹوئٹر ہینڈل سے لکھا گیا ”جس انداز سے آپ نے عمران خان کا نام لیا، وہ بہت ہی زبردست ہے“

The way you pronounce @ImranKhanPTI was pure ❤️❤️ — Maryam Nawaz Sharif (@maryamnawaztrol) April 16, 2018

شاز ملک نے لکھا ”عمران خان صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ان کا دل بھی خوبصورت ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو سیاستدانوں کے بارے میں نہیں کی جا سکتی“

He is not only handsome he has a beautiful heart. Something that can't be said about politicians. ❤ — Shaz Malik (@shaz_Insafiyan) April 16, 2018

مدثر کھوکھر نے لکھا ”آپ کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اس ٹویٹ پر ملنے والے لائکس اور ری ٹویٹس نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دئیے ہیں“