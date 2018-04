”لگتا ہے کہ آپ عمران خان کا انٹرویو کرتے بور ہو گئی تھیں اور۔۔۔“ ٹوئٹر صارف نے عمران خان کا انٹرویو کرنے والی روسی خاتون صحافی کو یہ بات کہی تو انہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ آپ بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”بی بی! عمران خان شادی شدہ ہیں“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) روسی خاتون صحافی ’صوفی‘ نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان کا انٹرویو کیا کر لیا، وہ تو ان پر ’لٹو‘ ہی ہو گئی ہے جس کا ثبوت انہوں نے ٹوئٹر پر انٹرویو کی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے اس وقت دیا جب عمران خان کیلئے ’خوبصورت، دلنشین اور کرشماتی‘ جیسے الفاظ استعمال کئے۔

Well, I and @ImranKhanPTI , at least we have synchronisity on hair matters :D but seriously though, enjoy the interview with this persuasive and charismatic man https://t.co/lqeUYKYcTD pic.twitter.com/VivR6kbFmJ — SophieCo (@SophieCo_RT) April 16, 2018

ان کی اس ویڈیوز پر پاکستانیوں کی جانب سے خوب کمنٹس کئے گئے لیکن ایک پاکستانی صارف نے جب یہ کہا کہ لگتا ہے آپ عمران خان کا انٹرویو کرتے ہوئے بور ہو گئی تھیں تو انہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ جان کر آپ بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”بی بی! عمران خان شادی شدہ ہیں“

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”ہائے، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے اور۔۔۔ “ عمران خان کا انٹرویو کرنے والی روسی حسینہ ان کی خوبصورتی کی تاب نہ لا سکی، انٹرویو کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایسی بات لکھ دی کہ عمران خان بھی شرما جائیں گے

شاہین جہان نامی صارف نے ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا ”بہت بہت شکریہ صوفی۔ مجھے یہ انٹرویو بہت پسند آیا اور آپ کے بال بھی بہت پیارے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کافی بور ہو گئی تھیں یا پھر تھکی ہوئی تھیں۔ لیکن پھر بھی آپ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ آپ کے مزید پروگراموں کا منتظر رہوں گا۔“

Thank you Sophie.I really liked the interview. Love your cute hair style. But It seemed you were quite bored or may be tired. But even that looked quite cute..Looking foward to watch. more of your shows. — Shaheen Jahan (@DeeRebell) April 16, 2018

شاہین نے ’بور‘ ہونے کا کیا کہہ دیا کہ صوفی نے جواب دینے میں ذرا بھی دیر نہ کی اور لکھا ” کیمرے کے زاوئیے اور میری پلکوں کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے ۔۔۔ بھلا عمران خان کا انٹرویو کرتے ہوئے کون بور ہو سکتا ہے؟“