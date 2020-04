اوور سیز پاکستانیوں کی جانب سے شدید تنقید کے بعد وزیراعظم عمران خان نے بیرون ملک کورونا وائرس سے ہلاک ہونیوالے پاکستانیوں کیلئے پیغام جاری کردیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بالآخر تارکین وطن کے لیے پیغام جاری کردیا اور کہا ہے کہ بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کی کورونا سے موت پر افسوس ہے، کورونا وائرس کے مریضوں کی جلد صحتیابی کیلئے دعا گو ہوں۔

I am saddened by the news of the death of countless Pakistanis living & working abroad who have fallen victim to the COVID19. Many died while serving in the frontline of the global war against COVID19. My condolences & prayers go their families.

وزیراعظم عمران خان نے کورونا سے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اوربیرون ملک بسنے اور کام کرنے والے لاتعداد پاکستانیوں کی کرونا کے باعث اموات کی اطلاع پر میں بےحد رنجیدہ ہوں۔ بہت سے تو وباء کیخلاف عالمی جنگ کے دوران اگلے مورچوں پر لڑتے لڑتے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ میری تمام تر دعائیں اور ہمدردیاں انکے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔

My prayers also for early recovery of those still battling COVID19. You are all in our prayers. We can never forget all of you far away from Pak who continue to do us proud & are our greatest asset, playing a critical role in Pak's development through remittances & charity work.