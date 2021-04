جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کی جیت میں کن کھلاڑیوں نے اہم کردار ادا کیا؟ بابر اعظم نے نے کھلاڑیوں کے نام بتادئیے

سنچورین(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے اور ٹی 20 سیریز میں فتح کا تاریخی قرار دیدیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بابر اعظم کا کہنا تھا کہ جب آپ ہمت نہیں ہارتے تو سب کچھ ممکن ہوجاتا ہے،بہترین کارکردگی پر انہوں نے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان، فخز زمان اور فہیم اشرف کو ٹیگ کرتے ہوئے پوری ٹیم سے کہا کہ مجھے آپ پر فخر ہے۔

History made, Alhumdulillah. ???? ???? ????

Magic happens when you refuse to give up. Well played @iMRizwanPak @FakharZamanLive , @iFaheemAshraf and everyone involved. Proud of you, champions! #SAvPAK pic.twitter.com/cnHTTn67gV