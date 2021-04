کشمیر پریمیر لیگ کی تاریخوں کو تبدیل کردیا گیا، ایونٹ اگست میں کھیلاجائیگا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)مئی میں شیڈولڈ کشمیر پریمیئر لیگ کی تاریخوں کو تبدیل کردیا گیا ہے، اب یہ ایونٹ اگست میں کھیلا جائے گا۔ نئی تاریخوں کے مطابق ایونٹ چار سے 14 اگست تک مظفرآباد میں ہوگا۔

صدر کشمیر پریمیئرلیگ عارف ملک نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ پی ایس ایل کے بقیہ میچز جون میں ہیں جس کے سبب کے پی ایل کی تاریخ تبدیل کی گئی ہے کیوں کہ پی ایس ایل کے لیے کھلاڑی مئی میں کورنٹائن میں جائیں گے اور مئی میں کے پی ایل کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔انہوں نے کہا کہ اب کشمیر پریمیئر لیگ چار اگست سے مظفرآباد میں کھیلی جائے گی، ایونٹ کا فائنل 14 اگست کو مظفرآباد میں ہی ہو گا۔اس سے قبل اعلان کردہ تاریخوں کے مطابق کشمیر پریمیئر لیگ 16 سے 27 مئی تک منعقد ہونا تھی۔

???? IMPORTANT ANNOUNCEMENT ????

The president of Kashmir Premier League Mr. Arif Malik has announced the new dates for tournament.#KPL #KheloAazadiSe pic.twitter.com/meUCgdgZIP