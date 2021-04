شمالی وزیرستان چیمبر کی کابینہ کا یو بی جی میں شمولیت کا اعلان شمالی وزیرستان چیمبر کی کابینہ کا یو بی جی میں شمولیت کا اعلان

پشاور(سٹی رپورٹر) شما لی وزیر ستان چیمبر ا ٓف کا مر س اینڈ انڈسٹری کے صدر سیف ا لر حما ن وزیر اورکا بینہ کے دیگر ا ر اکین نے یونا ئیٹڈ بز نس گر وپ میں شمو لیت کا ا علا ن کیا ہے۔یہ ا علا ن انہوں نے گذشتہ روز فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (FPCCI) کے سابق صدر اور یونا ئیٹڈ بز نس گر وپ کے صو با ئی چیئر مین غضنفر بلور کی سربراہی میں یو بی جی کے عہدیداروں پر مشتمل اعلیٰ سطحی وفد کے دورہ شمالی وزیرستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مو قع پر کیاگیا۔اس موقع پر سرحد چیمبرکے سابق صدر اوریونائیٹڈ بزنس گروپ کے کوارڈی نیٹر حاجی محمد افضل، یو بی جی کے سیکرٹری جنر ل ریاض ارشد، سرحد چیمبر کے سابق صدور زاہد اللہ شنوا ری، ملک نیاز احمد، خیبر چیمبر آف کامرس کے صدر کرنل (ر) محمد صادق آفریدی، بانی و گروپ لیڈر سید جواد حسین کاظمی، سینئر نائب صدر حاجی جابر شنواری، کرم چیمبر کے صدر سید علی حماد کاظمی، سینئر نائب صدر زمرک حسین، لائیوسٹاک ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مرکزی چیئرمین سینیٹر سید سعادت حسین شاہ، FPCCI کے ایگزیکٹیو ممبر خالد حفیظ پراچہ، سید علی،فیصل کاظمی اور LEAP کے جوائنٹ سیکرٹری حاجی ناصر خان صافی بھی مو جو د تھے۔یونا ئیٹڈ بز نس گر وپ کے صوبائی چیئر مین غضنفر بلور اوراراکین نے شمالی وزیرستان چیمبر کے قیام پر سیف الرحمن وزیر اورحاجی قدیر اللہ وزیر کو مبارکباد بھی پیش کی۔ یو نا ئیٹڈ بزنس گر وپ کے رہنماؤں نے خطا ب کرتے ہو ئے شمالی وزیرستان کی تاجر برادری اور تباہ حال معیشت کوبہتر کرنے اور ملکی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے کیلئے شمالی وزیرستان چیمبر کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور اُمید ظاہر کی کہ شمالی وزیرستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے قیام سے شمالی وزیرستان ضلع میں حقیقی معاشی ترقی کا آغاز ہوگیا ہے جس کی مثال غلام خان پاک افغان بارڈر سے ٹرانزٹ ٹریڈ کا افتتاح، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کا قیام و دیگر اقدامات شامل ہیں۔ اجلاس میں آئے ہوئے تمام معزز شرکاء و بزنس کمیونٹی کے ممبران نے سید جواد حسین شاہ کاظمی کی خدمات کو بھی سراہا اور نئے چیمبر کے قیام میں کامیاب کاوشوں پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر بزنس کمیونٹی کے ممبران سے خطاب کرتے ہوئے یو بی جی کے صو با ئی چیئرمین اور سا بق صدر ایف پی سی سی ا ٓئی غضنفر بلور،حد چیمبرکے سابق صدر اوریونائیٹڈ بزنس گروپ کے کوارڈی نیٹر حاجی محمد افضل، خیبر چیمبر آف کامرس کے صدر کرنل (ر) محمد صادق آفریدی اور بانی و گروپ لیڈر سید جواد حسین کاظمی نے شمالی وزیرستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے قیام کو خوش آئند قرار دیا اور مشران حاجی قدیر اللہ وزیر، سیف الرحمن وزیر و تمام ایگزیکٹیو کمیٹی کے اراکین کو مبارکباد پیش کی۔ انھوں نے کہا کہ حکومت کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے بلند و بانگ دعوے کررہی ہے جبکہ آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے تاجروں کیلئے روز بہ روز مشکلات میں اضافہ کیارہا ہے اور ease of doing business کے دعوے کی بجائے Torture for doing business کو فروغ دیا جارہا ہے جس سے ملکی معیشت تباہی کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بزنس فرینڈلی پالیسیاں تشکیل دیکر تاجروں اور صنعت کاروں کو سہولیات فراہم کریں۔ انھو ں نے شمالی وزیرستان چیمبر کے عہدیداران کو اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر خطا ب کر تے ہوے شما لی و زیر ستا ن چیمبر کے صدر سیف الرحمن وزیر نے صوبے بھر سے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل قریب میں یونائیٹڈ بزنس گروپ کے ساتھ چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔