یہ دن بھی آنا تھا ، رمضان بازار سے چینی خریدنے والے شہریوں کی انگلی پر پکی سیاہی سے نشان لگائے جانے لگے 

اسلام آ باد (ڈیلی پاکستا ن آن لائن )پاکستانی اس وقت چینی اور آٹے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور انہیں اس کی خریداری کیلئے لمبی لمبی قطاروں میں لگنا پڑ رہاہے ، اسی ضمن میں مریم نواز نے ایک اخباری تراشے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کے تیر چلا دیئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق مریم نوزشریف نے اخباری تراشے کی تصویر شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رمضان بازار سے سستی چینی خریدنے کیلئے لوگوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے ، یہ تصویر لاہور کے علاقے وحد روڈ پر بنائی گئی ہے ۔مریم نواز نے تصویر کے ساتھ پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” لوگ چینی خریدنے کیلئے قطار بنائے کھڑ ے ہیں ، چینی خریدنے کے بعد ہر شخص کی انگلی پر پکی سیاہی سے نشان لگا دیا جاتاہے ،جعلی حکومت کا حقیقی چہرہ اس تصویر میں دکھائی دیتا ہے ۔

People queued up to buy sugar. An indelible ink mark on the thumb of every buyer is being put after the purchase. The true face of jaali government can be seen in this picture. pic.twitter.com/VjGk2PGMtE