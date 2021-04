این سی او سی کا 50 سے59 سال کے افراد کی کورونا ویکسی نیشن کا فیصلہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن )نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی) نے 50 سے 59 سال تک کے افراد کی کورونا ویکسی نیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ این سی او سی نے 50 سے 59 سال تک کے افراد کی کورونا ویکسی نیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بارپھر لوگوں کوویکسین کیلئے رجسٹریشن کرانی چاہیے، ویکسی نیشن شروع کرنے کا فیصلہ این سی او سی اجلاس میں کیا گیاہے۔

Decision taken in today's NCOC meeting to start vaccination of people in the age group of 50 to 59 from Wednesday the 21st of april. Would once again encourage everyone to register for the vaccination