وزیراعظم کا دبئی میں آتشزدگی پر 3 پاکستانیوں کی موت پرافسوس کااظہار

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم شہبازشریف نے دبئی میں عمارت میں آتشزدگی پر 3 پاکستانیوں کی المناک موت پر افسوس کااظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم شہبازشریف نے کہا کہ دبئی کی رہائشی عمارت میں آتشزدگی پر 3 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر دکھی ہوں ،سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کااظہار کرتا ہوں ، وزیراعظم کاکہناتھا کہ پاکستانی مشن کومتاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے ۔

I am very sad to learn about the death of three Pakistanis in a residential building fire in Dubai. I extend my heartfelt condolences to the bereaved families over the tragedy. Have directed Pakistan's Mission in the UAE to extend support to the affected families.