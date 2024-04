ملتان(پ ر)چائے کی صنعت میں نمایاں نام ٹپال ٹی نےSAP S/4HANA On-Premise to RISE with SAP میں منتقلی کے ذریعے(بقیہ نمبر13صفحہ7پر)

ڈیجیٹل تبدیلی کا سفر شروع کردیا ہے۔ یہ قدم دور جدید کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے،آپریشنل کارکردگی بہتر بنانے اور ادارے میں جدت کو فروغ دینے کے ٹپال ٹی کے عزم کا عکاسی کرتا ہے۔ٹپال ٹی کے جی ایم آئی ٹی عامر جمیل نے کہا کہRISE with SAPکے ساتھ تبدیلی کا شروع کرنے پر ہم بہت خوش ہیں۔یہ تبدیلی جدت اور آپریشنل مہارت کے لیے ہماری لگن کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے ہمیں مسابقتی مارکیٹ میں ترقی و استحکام اور بہترین مصنوعات و خدمات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ایس اے پی پاکستان، عراق اور افغانستان کے منیجنگ ڈائریکٹر ثاقب احمد نے کہا کہSAP S/4HANA On-Premise to RISE with SAP کا اقدام اس ارتقا کی نشاندہی کرتا ہے کہ کاروباری ادارے ڈیجیٹل تبدیلی کوکیسے دیکھتے ہیں۔ RISE with SAPسلوشنز کا ایک مربوط مجموعہ ہے جس سے نہ صرف متوازن آپریشن میں مدد ملتی ہے بلکہ کلاڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کاروباری ادارے ترقی بھی کرتے ہیں۔ ہے۔