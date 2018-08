معروف پاکستانی اداکارہ ماہم عامر کی شادی، تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

View this post on Instagram

#Repost @rehannazim (@get_repost) ・・・ These two have had enough of our Natural Poses ????! @mfaizansk @mahamaaamir @rabyaa991 . . . . . . #FaizanWedsMaham #Valima #NotSoNatural #FedUp #Bride #Groom #MashaAllah #instagood #instaphoto #photooftheday #Valima #Reception #Showbiz #Pakistan @mfaizansk @mahamaaamir @rabyaa991 @rehannazim @mfaizansk