بچے سے جعلی نوٹ کے عوض بکرا خریدا گیا تو پاکستانیوں نے اس کا نقصان پورا کر دیا مگر ملزموں کا کیا بنا؟ ایسی خبر آ گئی کہ آ دل کھول کر کے پی کے پولیس کو شاباش دیں گے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) عید الاضحی کے قریب آتے ہی جہاں گاہکوں نے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے تو وہیں فراڈیوں اور جعل سازوں نے بھی بیوپاریوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخواہ پولیس نے بے مثال ہونے کے دعوے کو سچ ثابت کر دیا ہے اور خیبرپختونخواہ میں جعلی کرنسی کے عوض قربانی کے جانور خرید کر بیوپیاریوں کو لوٹنے والے ایک گروہ کو گرفتار کر کے ان کےقبضے سے جعلی کرنسی بھی برآمد کر لی ہے۔ خیبر پختونخواہ پولیس کے مطابق جعلی کرنسی کے استعمال سے معصوم خریداروں کو دھوکہ دینے والے گروہ کے ایک سرگرم رکن کو گرفتار کر لیا ہے جس کے قبضے سے جعلی کرنسی بھی برآمد کی گئی ہے۔

The issue of fraudsters using fake currency to swindle innocent buyers became a big issue last week on Social Media#Peshawar Police has successfully busted the group involved in it along with the fake currency#KPPolice pic.twitter.com/i6udagP4OO