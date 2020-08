"سعودی وزارت دفاع کی جانب سے جنرل باجوہ کے استقبال کی ویڈیو جاری کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ۔۔۔ " غریدہ فاروقی نے اہم ترین نکتہ بیان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے جنرل باجوہ کے استقبال کی ویڈیو جاری کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔

غریدہ فاروقی نے سعودی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ویڈیو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی وزارت دفاع نے آرمی چیف جنرل باجوہ کے پرجوش استقبال کی ویڈیو جاری کی ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کتنے گہرے ہیں۔

غریدہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے انتہائی طاقتور دورے کے بعد بہت جلد بڑے نتیجے کی توقع رکھنی چاہیے۔

خیال رہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ہمراہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں جہاں سعودی چیف آف جنرل سٹاف نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔

Saudi Defence Ministry releases footage of cordial and warm reception of COAS Bajwa speaks volume of the strong Pak-Saudi ties ???????????????? Expect a positive outcome of the power visit soon. https://t.co/w751gEG2ty