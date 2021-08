90 کی دہائی کے بھارت کے معروف ترین اداکار انتقال کر گئے 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سنہ 90 اور 2000 کی دہائی کے معروف بھارتی اداکار اور ٹی وی ہوسٹ ” آنندا کاننان “ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق 48 سالہ بھارتی اداکارہ کی اچانک موت نے تامل فلم انڈسٹری میں ہر کسی کو حیران کر کے رکھ دیاہے ، ان کی موت پر انڈسٹری بھر سے تعزیتی پیغامات جاری کیئے جارہے ہیں ، وہ کینسر کے مریض تھے اور لمبے عرصہ سے زیر علاج تھے ۔اداکاربھاری تعداد میں فینز رکھتے تھے اور 90 کی دہائی میں انہوں نے کئی کامیاب ٹی وی شوز سے بھر پور شہرت کمائی جبکہ بیرون ملک جا کر بھی بے پناہ کام کیا ۔

اداکارکی موت کی اطلاع ان کے قریبی دوست اور ڈائریکٹر وینکٹ پربھو نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے دی ۔ ان کا کہناتھا کہ ” ایک بہترین دوست اور شاندار انسان اب دنیا میں نہیں رہا۔“

A great friend a great human is no more!! #RIPanandakannan my deepest condolences pic.twitter.com/6MtEQGcF8q