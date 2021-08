افغانستان کی بدلتی صورتحال، جمائمہ نے بھی پیغام جاری کر دیا

لندن (ویب ڈیسک) برطانوی پروڈیوسر اور وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے دورہ کابل کی یاد تازہ کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر اپنے دورۂ کابل کی ایک یادگار تصویر شیئر کی۔جمائما نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ ایسی صورتحال میں کہ جب بچے اور ان کے اہل خانہ اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہیں ، یونیسف کی ٹیمیں افغانستان میں ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کررہی ہیں۔

ٹوئٹ میں موجود اپنی تصویر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ تصویر میرے دورہ کابل کی ہے، جو ایک یتیم خانے کے وِزٹ کے دوران لی گئی۔یاد رہے کہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان نے ملک میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کردیا۔

As children and their families flee their homes, @UNICEF teams are in Afghanistan, delivering life-saving assistance. (Photo from an orphanage in Kabul) Please donate to help: https://t.co/Xv96keGiqi pic.twitter.com/y3MdaL4NWw