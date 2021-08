این سی او سی نے کورونا ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے والوں کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی ) نے کورونا ویکسین کی جعلی سرٹیفکیشن کے سلسلے کو روکنے کے لیے ایپ متعارف کر وادی۔ ایپلی کیشن ویکسین کے جعلی سرٹیفکیشن کی شناخت کے ساتھ ساتھ ویکسین لگوانے والے افراد کو سہولت فراہم کرے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپرجاری پیغام میں این سی او سی نے بتایاہے کہ این سی او سی نے نادرا کے اشتراک سے پاک کووڈ 19 ویکسی نیشن ایپ لانچ کردی ہے جو کہ کووڈ سرٹیفکیشن کے لیے ڈیجیٹل والٹ پرس ہے۔

NCOC in collaboration with NADRA (@NadraMedia) has launched Pak COVID-19 Vaccination Pass App, a digital wallet for COVID-19 vaccination certificate pic.twitter.com/htb2KsQPR4