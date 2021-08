کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل سے قبل افسوسناک خبر آگئی

مظفر آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل میچ سے قبل راولا کوٹ ہاکس کے اوپننگ بلے باز احمد شہزاد انجری کا شکار ہوگئے۔

کشمیر پریمیئر لیگ کا فائنل میچ آج پاکستان وقت کے مطابق رات 7بجے شروع ہوگا۔تاہم فائنل میچ سے قبل راولا کوٹ ہاکس کو بڑا دھچکا لگا ہے اور اوپننگ بلے باز احمد شہزاد ہاتھ کی انجری کے سبب میچ سے باہر ہوگئے ہیں۔فائنل میچ مظفر آباد ٹائیگرز اور راولا کوٹ ہاکس کے درمیان کھیلا جائے گا۔

UPDATE — Ahmad Shahzad will NOT play final of Kashmir Premier League against Muzaffarabad Tigers due to hairline fracture in right hand's finger. #KPL2021