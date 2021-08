’افغانستان کے آئین کے مطابق میں قائم مقام صدر ہوں اور ملک میں موجود ہوں‘ افغان حکومت کے نائب صدر امر اللہ صالح کا بیان بھی سامنے آگیا

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن )افغانستان کے اول نائب صدر امراللہ صالح نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے آئین کے مطابق ملک کے قانونی قائم مقام صدر ہیں۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اشرف غنی حکومت میں افغانستان کے اول نائب صدر امر اللہ صالح نے کہا کہ افغانستان کے آئین کے مطابق ملک کے صدر کی غیر موجودگی، موت، بھاگنے اور استعفے کی صورت میں اول نائب صدر ملک کا قائم مقام صدر بن جاتا ہے۔اس وقت میں اپنے ملک کے اندر موجود ہوں اور میں ملک کا قانونی قائم مقام صدر ہوں۔ میں تمام لیڈروں سے ان کی حمایت حاصل کرنے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے رابطہ کر رہا ہوں۔

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.