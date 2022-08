بھارت کی ساڑھے 3 کلومیٹر لمبی ٹرین ، ویڈیو دیکھ کر  پاکستانی حیران پریشان رہ جائیں

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں دیگر کئی سرکاری محکموں کی طرح ریلوے بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو قومی خزانے بڑا بوجھ بنتا ہے۔ پاکستان ریلوے کے انجن اور بوگیاں بوسیدہ ہوچکی ہیں لیکن پڑوسی ملک بھارت میں نہ صرف بہترین انداز میں ٹرین کا پہیہ چل رہا ہے بلکہ دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں بھی مبتلا کردیتا ہے۔

بھارت کے وزیر ریلوے ایشونی ویشنا نے ایک مال گاڑی کی ویڈیو شیئر کی ہے جس کو دیکھ کر انسان حیرت میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ بھارتی وزیر ریلوے کے مطابق یہ انڈیا کی سب سے لمبی ٹرین ہے جس کی لمبائی ساڑھے تین کلومیٹر ہے۔ اس ٹرین میں 295 بوگیاں لگی ہوئی ہیں جب کہ انہیں کھینچنے کیلئے چھ انجن استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ مال گاڑی ایک وقت میں 25 ہزار 962 ٹن سامان لے کر جا رہی ہے۔

Super Vasuki - India's longest (3.5km) loaded train run with 6 Locos & 295 wagons and of 25,962 tonnes gross weight.#AmritMahotsav pic.twitter.com/3oeTAivToY