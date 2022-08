شہباز گل کا معاملہ، ڈی آئی جی اور سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہٹا دیا گیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اور عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو اڈیالہ جیل میں پہلی رات بند چکی میں رکھنے پر ڈی آئی جی جیل راولپنڈی اور اڈیالہ جیل کے سپریٹنڈنٹ کا تبادلہ کردیا گیا۔

شہباز گل کو اڈیالہ جیل پہلی رات چکی میں بند رکھنے کا معاملے پر ڈی آئی جی جیل راولپنڈی ریجن عبد الرؤف اور سپریٹنڈنٹ سینٹرل اڈیالہ جیل راولپنڈی چوہدری اصغر علی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔اس حوالے سے صوبائی وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کے بعد صوبائی وزیرپارلیمانی امور پنجاب محمد بشارت راجہ نے سماجی رابطے کی سائٹ پر ٹویٹ کیا۔

راجہ بشارت نے کہا کہ ڈی آئی جی اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو سیاسی قیدی شہباز گل کے ساتھ ہونے والے غیر قانونی اقدامات کے بارے میں مجرمانہ خاموشی پر ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔

DIG and Superintendent Adiala Jail are being removed from their posts on their criminal silence about illegal actions being done with political prisoner @SHABAZGIL.