تم ہوتے کون ہو ایسی حرکت کرنے والے؟َ، محمد حسنین کے باؤلنگ ایکشن پر اعتراض کرنیوالے کو شعیب اختر نے کھری کھری سنا دیں 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آسٹریلیا میں جاری " دی ہنڈریڈ" لیگ کے دوران محمد حسنین کے باؤلنگ ایکشن پر اعتراض کرنے والے آسٹریلوی بلے باز مارکس سٹوئنس کو شعیب اختر نے کھری کھری سنا ڈالیں اور کہا کہ تم ہوتے کون ہو ایسی حرکت کرنے والے ۔

تین روز قبل "ساؤدرن بریوو" کی جانب سے کھیلتے ہوئے محمد حسنین نے مارکس سٹوئنس کو آؤٹ کیا تھا جن کا کیچ جیکب نے پکڑا تھا، آؤٹ ہونے پر مارکس سٹوئنس نے انتہائی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ایسا اشارہ کیا جیسے وہ محمد حسنین کے باؤلنگ ایکشن پر اعتراض کر رہے ہوں ۔

اس حرکت پر مارکس سٹوئنس کو سابق کرکٹرز اور مداحوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ سابق سپیڈ سٹار اور راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شعیب اختر نےبھی آڑےہاتھوں لیا ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شعیب اختر نے لکھا کہ مارکس سٹوئنس نے انتہائی شرمناک حرکت کی ، تم ہوتے کون ہو ایسی حرکت کرنے والے ، آئی سی سی ان سے متعلق بالکل ہی خاموش رہتا ہے ۔

Shameful gesture by @MStoinis regarding bowling action of @MHasnainPak during #TheHundred2022 . How dare you do such things?? Ofcourse @ICC stays quiet about them.

No player should be allowed to do such things if someone's been cleared already. pic.twitter.com/5idGdBqcUf