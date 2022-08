عامر خان کی" لال سنگھ چڈھا "کے بائیکاٹ کا مطالبہ زور پکڑ گیا ، شاہ رخ کے مداح "پٹھان" کے منتظر

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان کی فلم "لال سنگھ چڈھا "کے بائیکاٹ کا مطالبہ جاری ہے جبکہ شاہ رخ کی فلم "پٹھا ن" کے ریلیز ہونے کا مداحوں کو بے تابی سے انتظار ہے۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق بھارتی سپر سٹار عامر خان کی فلم "لال سنگھ چڈھا" ریلیز سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہونے کے باعث باکس آفس پر کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ یہاں تک کے جب فلم ریلیز ہوئی تو اسے روکنے کیلئے کئی سینما گھروں میں حملے بھی کئے گئے۔ایسے میں کئی معروف شوبز شخصیات عامر خان کی حمایت میں سامنے آئے لیکن ان تمام بالی ووڈ اداکاروں کو بھی سوشل میڈیا پر موجود ٹوئٹر صارفین کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔

شاہ رخ خان نے اپنے حالیہ انٹر ویو میں بھارت میں" فلم لال سنگھ چڈھا "اور "رکشہ بندھن "کے تنازعات کی زد میں آنے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ" ہندوستان میں عدم برداشت ہے"۔ شاہ رخ خان کے علاوہ رہتک روشن اور اکشے کمار نے بھی "لال سنگھ چڈھا "کی حمایت کی جس کے بعد سے بھارتی ٹوئٹر صارفین نے ٹوئٹر پر بالی ووڈ فلموں اور بالخصوص"خانز" اور ان کی حمایت میں سامنے آنے والے بھارتی اداکاروں کی فلموں کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کرنا شروع کردیا ہےلیکن شاہ رخ خان بھارتی فلم انڈسٹری کے ایسے ستارے ہیں جن کی شہرت اوران کے فلمی کیرئیر کو آج تک اس قسم کے تنازعات سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیشہ کی طرح شاہ رخ خان کے مداحوں نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا ۔

جیسے ہی ٹوئٹر پر "بائیکاٹ پٹھان" اور "بائیکاٹ شاہ رخ خا ن "ٹریند کرنے لگے تو شاہ رخ خان کے مداحوں نے کچھ ہی دیر میں "بائیکاٹ پٹھان" اور" بائیکاٹ شاہ رخ خا ن "ٹوئٹر ٹرینڈ کو ٹاپ ٹرینڈز کی فہرست سے باہر کردیا۔

INDIA AWAITS PATHAAN is trending at the King’s position in India ???? #Pathaan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/nGqq8TWDbW