قومی کرکٹ ٹیم کے 4سالہ شیڈول کا اعلان ،10ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے آئندہ 4سالوں کے لیے قومی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کردیا ہے ،انٹر نیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی )فل بورڈز کے 12 میں سے 10 ارکان کی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی۔

پی سی بی کے مطابق 2023 سے 2027 تک انگلینڈ، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقا، سری لنکا، بنگلا دیش اور ویسٹ انڈیز ، افغانستان آسٹریلیا ، آئرلینڈ اور زمبابوے کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی ،افغانستان، آسٹریلیا، آئرلینڈ اور زمبابوے کی ٹیمیں محدود طرز کی کرکٹ کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گی جب کہ اس دوران پاکستان دو سہ ملکی کرکٹ سیریز بھی کھیلے گا،پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقا کی ٹیموں پر مشتمل پہلی سیریز فروری 2024 میں کھیلی جائے گی اور دوسری سیریز میں انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں پاکستان کے مدمقابل آئیں گی۔

چیف ایگزیکٹو پی سی بی فیصل حسنین کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے سال 2023 سے 2027 تک کے لیے فیوچر ٹور پروگرام کو ترتیب دیتے ہوئے معیاری، مسابقتی کرکٹ اور ورک لوڈ مینجمنٹ کو ترجیح دی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ تینوں طرز کی کرکٹ کو برابر مواقع دیے جائیں گے،انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس عرصے کے دوران پاکستان کرکٹ کے مداحوں کو سنسنی خیز کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔

ان کا کہنا ہے کہ پی سی بی سہ ملکی کرکٹ سیریز کو پذیرائی دینا چاہتا ہے اور اس ضمن میں آئندہ ایف ٹی پی میں 2 ٹرائی نیشن سیریز رکھی گئی ہیں۔

???? Pakistan to host 10 Test playing nations for bilateral red and white-ball cricket between 2023 and 2027 ????

A breakdown of Pakistan Men's fixtures in ICC's latest Future Tours Programme ????

More details: https://t.co/bDfJty5AcR pic.twitter.com/GjxPeFfVX2