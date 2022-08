پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خواجہ سرا کو قومی اسمبلی میں اظہار رائے کا موقع دیدیاگیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک خواجہ سرا کو قومی اسمبلی میں اظہار رائے کا موقع دیا گیا۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں ببلی ملک نامی خواجہ سرا کو قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

First time in the history of Pakistan, a transgender woman, Ms Bubbli Malik, spoke on the foor of the National Assembly of Pakistan ????????. On her suggestion, the Honorable Speaker @RPAPPP

started using the word "Hazreen" instead of "khawateen o hazrat" to be inclusive. @wpc_pak pic.twitter.com/7NwuPN8hMZ