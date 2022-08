فیصل آباد میں لڑکی پر تشدد کرنے والی شیخ دانش کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا

فیصل آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیصل آباد میں با اثر کاروباری شخصیت شیخ دانش کے خاندان نے شادی سے انکار پرلڑکی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جس کی ویڈیوز سوشل میڈ یا پر گردش کرنے کے بعد شیخ دانش کی بیٹی انا علی سمیت چھ ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

لڑکی پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی لڑکی کی بھنویں اور بال کاٹ کر جوتے جاٹنے پر مجبور کیا گیا،اس دوران انا علی بھی لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے ۔

لڑکی کا کہنا ہےکہ اس کی سہیلی کا باپ شادی پر زوردے رہا تھا، انکار پر تشدد کیا، سرکے بال،بھنویں کاٹ دیں اور جوتے چاٹنے پر مجبورکیا۔ لڑکی کے بیان کے مطابق جنسی ہراساں بھی کیا گیا اور ویڈیوز بھی بنائی گئیں ۔

Dear @OfficialDPRPP & @fsdpolice we appreciate your efforts regarding #Faisalabad incident as you have arrested 5/6 culprits including Sheikh Danish Ali, Faizan, Shoaib, Khan Muhammad & Maham (Maid), but what about #AnaAli who's the daughter of #SheikhDanish mentioned in FIR ❓ pic.twitter.com/jq7E0NpTdy