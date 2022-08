شہباز گل پمز منتقل، معائنے کیلئے 5 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کے طبی معائنے کیلئے پمز انتظامیہ نے پانچ رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق ڈاکٹر شہباز گل کو اڈیالہ جیل سے پمز اسلام آباد کے آئی سی یو میں منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کے طبی معائنے کیلئے پانچ رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے جو کہ پروفیسرز پر مشتمل ہے۔میڈیکل بورڈ میں پروفیسر ڈاکٹر آف سرجری، پروفیسر ڈاکٹرآف میڈیسن، پروفیسر آف کارڈک، نیورو میڈیسن اور آرتھوپولک پروفیسرز شامل ہیں۔

تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بھانجے حسان نیازی نے ڈاکٹر شہباز گل کی ہسپتال سے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وہ بے سدھ حالت میں بیڈ پر پڑے ہیں اور انہیں آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے۔

حسان نیازی نے مطالبہ کیا کہ پنجاب حکومت کے لوگوں کو بھی پمز میں موجود ہونا چاہیے، اگر شہباز گل کو کچھ ہوجاتا ہے تو اس کے ذمہ دار رانا ثناء اللہ ہوں گے۔

Just Now: Shahbaz Gill is critical. Admitted in PIMS. Punjab Govt people should be there. If anything happens to SG , rana sanaullah should be blamed. The torture done by state must never be forgiven pic.twitter.com/Ak2iZBdGG4