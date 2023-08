جشن ِ آزادی اور پوں پاں جشن ِ آزادی اور پوں پاں



جشن آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے حصول کے مقاصد پر غور کریں اور پھر ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ سال اسی کوشش میں گزرے اور جب اگلا یومِ آزادی آئے تو ایک بار پھر اسی تدبر میں کھو جائیں کہ ترقی کیسے کرنی ہے‘ اقوام عالم کے شانہ بشانہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ بلا شبہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار ہر پاکستانی کا حق ہے، لیکن یہ اظہار مادر پدر آزادی والا نہیں ہونا چاہئے۔ اس کی کچھ اخلاقی حدود و قیود ہیں۔ گزشتہ صدی کے دوران دنیا بھر میں بیسیوں ممالک آزاد ہوئے اور ان سب میں آزادی کے جشن منائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کا جشن ِ آزادی دیکھ کر اور باہر کی دنیا کے آزادی کے جشنوں کا مشاہدہ کر کے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے پاکستانی قوم کو بد تہذیبی، بد اخلاقی اور بد تمیزی کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہو۔ 14 اگست سے پہلے ایک خبر یہ نظر سے گزری کہ نگراں وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یوم آزادی کی رات عوامی مقامات پر ہلڑ بازی اور بد نظمی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے یوم آزادی کی رات فیملیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے پولیس کو ہدایات جاری کیں اور عوامی مقامات پر ہلڑ بازی اور بد نظمی کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ نگران وزیراعلیٰ کو یہ ہدایات جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں بچوں اور نوجوانوں کی تربیت ایسی نہیں کی گئی کہ ایسی ہدایات جاری کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی؟ میرے خیال میں یہ خبر نہیں،بلکہ ایک المیے کی طرف اشارہ ہے۔ اس المیے کی طرف کہ یوم آزادی ہم گزرے حالات و واقعات پر تدبر کرنے اور آئندہ کا لائحہ عمل سوچنے کی بجائے ہلڑ بازی میں گزارتے ہیں۔ جشن کے نام پر گلی کوچوں اور سڑکوں پر بڑے بڑے سپیکر لگا کر تماشا لگانا اور ڈھول اور نغموں کی تھاپ پر رقص اس ملک کے سنجیدہ طبع شہریوں کے لئے تکلیف کا باعث ہے۔ اس پر مستزاد بے ہنگم آوازوں والے باجوں کی پوں پاں‘ جو صوتی آلودگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بیزاری کی کیفیت بھی پیدا کرتی ہے۔ کچھ نوجوان موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر جشن ِ آزادی مناتے ہیں جس سے ہر طرف بے ہنگم شور پیدا ہوتا ہے۔ اربابِ بست و کشاد میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ طوفانِ بدتمیزی کہاں سے‘ کب اور کیوں شروع ہوا؟جو لوگ ہلڑ بازی کرتے ہیں انہیں ایک بار تحریک ِ پاکستان کے دوران دی گئی قربانیوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہئے۔



پچھلے سال نیو یارک ٹائمز میں 14اگست کے روز ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا: 75 Years Later, the Fading Ghosts of India's Bloody Partition جس کا لبِ لباب یہ تھا کہ گزرنے والی دہائیوں کے ساتھ، قوم پرستانہ جوش اور باہمی شکوک و شبہات نے بڑی حد تک ہندوستان کی تقسیم کے دوران بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی اور اموات کے غم کی یادوں کی جگہ لے لی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں یہ المیہ ایک اور طرح سے بھی ظاہر ہوا ہے۔ ماضی سے بیگانگی کی صورت میں۔ آزادی کی طلب میں ہجرت کرنے کے دوران رونما ہونے والے دل خراش واقعات کا نشانہ بننے والوں نے سوچا بھی نہ ہو گا کہ آنے والے ماہ و سال میں ان کے بنائے گئے پاکستان میں انہیں اس طرح فراموش کر دیا جائے گا اور جشن ِ آزادی باجوں کی پوں پاں اور سائلنسر نکلے موٹر سائیکلوں کی پھٹ پھٹاہٹ کے درمیان منایا جائے گا۔

ایک خبر یہ بھی نظر سے گزری کہ کراچی کی ملیر کورٹ نے 14 اگست پر باجے بجا کر عوام کو پریشان کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا اور جشن آزادی کے موقع پر باجے بجانے اور باجوں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ کیا ایسی کوئی پابندی پورے ملک کے لئے نہیں لگائی جا سکتی تھی؟ کہاں تیار ہوتے ہیں یہ بے سُرے باجے؟ کون انہیں تیار کرتا ہے اور پھر یہ بے سُرے باجے بازاروں میں منہ مانگی قیمت پر فروخت بھی ہوتے ہیں۔ کیا انتظامیہ میں سے کسی کی بھی نظر اس ساری سرگرمی پر نہیں پڑتی؟ کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ آزادی کا جشن نہیں منایا جا رہا ہوتا‘ بلکہ آزادی کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے۔



دوسری بات یہ ہے کس بات کا جشن؟ معیشت ہماری ڈوبتی جا رہی ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہمیں عالمی اقتصادی اداروں کے ترلے کرنا پڑ رہے ہیں اور قرضے کے حصول کے لئے سفارشیں کروانا پڑ رہی ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضے کا پیکیج بحال کروا کے ہم شادیانے بجا رہے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ ملکی معیشت کو اس حالت تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے کہ ہم بحیثیت قوم پیسے پیسے کے محتاج ہو رہے ہیں، جبکہ بھاری قرضوں کے بوجھ نے پہلے ہی قومی معیشت کی کمر کو دوہرا کر رکھا ہے، اور اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ قرضوں کا بوجھ کندھوں پر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم اس قابل نہیں کہ اپنی سال بھر کی خوراک ہی پیدا کر سکیں۔ مہنگائی تک کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے جو اتنی زیادہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں جانتا کہاں منہ چھپاؤں۔ افراطِ زر نے لوگوں کی قوتِ خرید کا گراف نچلی ترین سطح تک پہنچا دیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورت حال یہاں تسلی بخش نہیں اور ہم دہشت گردی کا شکار بھی ہیں۔ دوسری اقوام چاند، سورج اور اس سے بھی اگلے سیاروں اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہیں جبکہ ہم اس قابل بھی نہیں ہو سکے کہ ایمان داری سے الیکشن ہی کرا سکیں۔ اس کے لئے ہمیں ایک نگران سیٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک دوسرے پر ہمارے اعتماد اور اعتبار کی حالت یہ ہے کہ اس کے باوجود کبھی انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ حکومت کی جانب سے عوام کی خدمت کے دعووں کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں رشوت اور سفارش کے بغیر کسی کا کوئی کام ہو جانا حیرت کا باعث ہوتا ہے۔

کیا یہ سارے حالات اور یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ آزادی کا جشن منایا جائے؟ اور جشن بھی ہلڑ بازی اور شور شرابے والا۔ یہ سب دیکھ کر سوچتا ہوں‘ کیا ہم واقعی ایک قوم نہیں بن سکے ہیں؟ ہماری حب الوطنی محض کرکٹ میچوں میں پاکستان کی جیت تک محدود ہے؟ اور سب سے بڑا سوال سامنے یہ آ کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک متحد اور منظم قوم کس نے نہیں بننے دیا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ عوام خود یا حکمران؟