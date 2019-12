”پرویز مشرف کو پھانسی دینے کی عمران خان کی خواہش پوری ہو گئی “

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں آئین کے آرٹیکل چھ کے تحت سزائے موت سنا دی ہے جس کا ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی تیزی کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیاہے اور ماضی میں دیئے گئے وزیراعظم عمران خان کے بیان کا ایک کلپ بھی وائر ل ہو گیا ہے جبکہ وہ اس وقت وہ جنیوا میں مہاجرین کے فورم میں شریک ہیں جہاں انہوں نے شرکاءسے خطاب بھی کیا ۔

تفصیلات کے مطابق سابق صدر پرویز مشرف نے تین نومبر 2007 کو ایمرجنسی نفاذ کیا جس پر انہیں خصوصی عدالت کی جانب سے چھ سال بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سزائے موت دی گئی ہے ۔سوشل میڈیا پر ماضی کا ایک کلپ تیزی کے ساتھ وائر ل ہور ہی ہے جس میں عمران خان پرویز مشرف کی جانب سے ایمر جنسی کے نفاظ پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں ۔

ویڈیو دیکھیں:

Congratulations Imran Khan !

Special Court Awarded death penalty to dictator Musharraf. Your demand is accepted.????

#Musharraf #PervezMusharraf#ImranKhan

pic.twitter.com/ieVYlMhxe5