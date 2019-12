’’ یہ کوئی بات ہے؟ ریفرنڈم کرائو‘‘ مشرف کے سابق وکیل جذبات میں چیخ پڑے، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کردیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سابق فوجی صدر پرویز مشرف کیخلاف عدالتی فیصلے پر ان کے سابق وکیل برس پڑے اور کہا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہیں، لیگلی ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے،اس میں پرویز مشرف کی کیا ریمڈی ہے ؟

نجی ٹی وی چینل کے مطابق سابق صدر کے سابق وکیل اختر شاہ نے کہا ہے کہ ’’ریمڈی یہ ہے کہ ملک کے اندر ریفرنڈم ہونا چاہیے، کیا جنرل پرویز مشرف نے تین نومبر کا جو ایکشن کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ یہ کون سی بات ہے سیکرٹری انٹیریئر اٹھ کر آکر شکایت کر دیتا ہے ، اور نہ وہ کسی کی پرمیشن لیتا ہے، نہ وہ کابینہ میں جاتا ہے۔ جبکہ جنرل پرویز مشرف نے اس وقت پرائم منسٹر اور باقی سب لوگوں کی ، اس وقت جو اس میں سٹیک ہولڈر تھے ، سب لوگوں کی رائے لی تھی اور جنرل پرویز مشرف اس وقت پریذیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے ، اس کا استثنیٰ حاصل ہے‘‘۔ویڈیو دیکھئے

