دبئی میں پاکستانی مرد حریم شاہ پر واقعی ٹوٹ پڑے، انتہائی شرمناک منظر

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کو ہراساں کیے جانے کی ایک اور ویڈیو سامنےآگئی ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ویڈیو شیئرکرتے ہوئے حریم شاہ نےلکھا کہ ’’ دبئی میں اویسی مال کے افتتاح کے موقع پر مجھے بطور مہمان دعوت ملی تھی ، سینکڑوں پاکستانی مرد آگئے جنہوں نے برا بھلا کہا، دھکے دیئے اور حتیٰ کہ لاتیں ماریں، کیا ایسے ہی آپ اپنی عورتوں سے سلوک کرتے ہیں؟۔

I was invited as a guest at the opening of Oasis Mall in Dubai. Hundreds of Pakistani men hurled abuses, pushed & some even kicked me. Is this how you treat your women?? pic.twitter.com/1suAULjuMw