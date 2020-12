معروف نعت گو شاعر خالد محمود نقشبندی کا یومِ وفات(17دسمبر) معروف نعت گو شاعر خالد محمود نقشبندی کا یومِ وفات(17دسمبر)

خالد محمود نقشبندی:

خالد محمود نقشبندی 13 جون 1941 کو پنجاب کے شہر چکوال میں پیدا ہوئے تھے۔ان کا کلام نعتیہ شعر و ادب میں اہم مقام رکھتا ہے ۔

آپ کا انتقال 17 دسمبر 2018 کو حرکت قلب بند ہونے سے ہوا۔

نمونۂ کلام

کوئی سلیقہ ہے آرزو کا ، نہ بندگی میری بندگی ہے

یہ سب تمھارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے

کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں

تمہی سے مانگیں گےتم ہی دو گے، تمھارے در سے ہی لو لگی ہے

عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے

رہے سلامت بس اُن کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے

عطا کیا مجھ کو دردِ اُلفت کہاں تھی یہ پُر خطا کی قسمت

میں اس کرم کےکہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے

تجلیوں کےکفیل تم ہو ، مرادِ قلبِ خلیل تم ہو

خدا کی روشن دلیل تم ہو ، یہ سب تمھاری ہی روشنی ہے

بشیر کہیےنذیر کہیے، انھیں سراجِ منیر کہیے

جو سر بسر ہے کلامِ ربی ، وہ میرے آقا کی زندگی ہے

یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے عظمت

نبیؐ کا عرفانِ زندگی ہے، نبی کا عرفانِ بندگی ہے​

شاعر:خالدمحمودنقشبندی

Koi Saleeqa Hay Aarzu Ka , Na Bandagi Meri Bandagi Hay

Yeh Sab TUMHAARA Karam Hay AAQA Keh Baat Ab Tak Bani Hui Hay

Kisi Ka Ehsaan Kiun Uthaaen Kisi Ko Halaat Kiun Bataaen

TUMHI Say Maangen Gay TUM Hi Do Gay , TUMHAARAY Dar Say Hi Lao Lagi Hay

Amal Ki Meray Asaas Kaya Hay , Bajuz Nadaamat K Paas Kaya Hay

Rahay Salaamat Bass UN Ki Nisbat , Mera To Bass Aasra Yahi Hay

Ataa Kiya Mujh Ko Dard-e-Ulfat Kahan Thi Yeh Pur Khataa Ki Qismat

Main Iss Karam K Kahan Tha Qaabil , Huzoor Ki Banda Parwari Hay

Tajallion K Kafeel TUM Ho , Muraad-e-Qalb-e-Khaleel TUM Ho

Khuda Ki Roshan Daleel TUM Ho , Yeh Sab TUMHAARI Hi Roshni Hay

Bashir Kahiay Nazir Kahiay , UNHEN Siraaj-e-Munir Kahiay

Jo Sar Basar Hay Kalaam-e-Rabbi , Wo Meray AAQA Ki Zindagi Hay

Yahi Hay KHALID Asaas-e-Rehmat , Yahi Hay KHALID Binaa-e-Azmat

NABI Ka Irfaan -e-Zindagi Hay , NABI Ka Irfaan-e-Bandagi Hay

Poet: Khalid Mehmood Naqshbandi