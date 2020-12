محمد عامر کی ریٹائرمنٹ پر ہمسایہ ملک سے بھی آوازیں سامنے آنے لگیں

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی آل راونڈ رعرفان پٹھان نے کہا ہے کہ انہوں نے لنکا پریمئیرلیگ میں محمد عامر کا سامنا کیا تھا ،ان میں ابھی بہت کرکٹ باقی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارتی آل راونڈر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ لنکا پریمئیر لیگ میں انہوں نے محمد عامر کا سامنا کیا وہ ہمیشہ کی طرح بہترین باولنگ کررہے تھے ان میں بھی کافی کرکٹ باقی ہے،بھارتی آل راونڈر نے محمد عامر کے لئے مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔واضح رہے کہ فاسٹ باولر محمد عامر گزشتہ کچھ عرصہ سے ٹیم مینجمنٹ سے ناراض تھے جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا جس کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔

Just faced this guy @iamamirofficial in the recent concluded #Lpl must say lots of cricket left in him. Bowling well as ever. Wish him well for future #amirretires