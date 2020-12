محمد عامر کو میرے حوالے کریں پھر دیکھیں ، شعیب اختر کی تجویز

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق فاسٹ باولر شعیب اخترنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر محمد عامر کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ان کا کہنا ہے کہ محمدعامرکومیرے حوالے کردیں پھردیکھیں وہ میدان میں کیسے حیران کرتا ہے۔شعیب اختر نے کہا کہ محمد عامر کو ضائع نہ کریں۔واضح رہے کہ محمد عامر نے قومی ٹیم مینجمنٹ کے رویے سے تنگ آکر ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے۔

Give @iamamirofficial under me and then see the wonders he does on the ground. Na zaaya kerain us ko.