بریانی سے متعلق ذو معنی سوال پر نادیہ حسین کا اینکر کو کرارا جواب، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل

کراچی (ویب ڈیسک) ماڈل و اداکارہ نادیہ حسین نے نجی ٹی وی کے اینکر کو کرارا جواب دیا جس پر فوری طورپر اینکر نے وقفہ لے کر دم لیا ، دونوں کے درمیان ہونیوالی گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اینکر نے پہلے نادیہ حسین سے سوال کیا کہ آپ کو کھانے میں کیاپسند ہے اور جب انہوں نے بریانی کا نام لیا تو اینکر نے مزید پوچھا کہ اگر آپ کے سامنے گرما گرم بریانی رکھی ہوئی ہو تو کیا آپ اسے کھانا پسند نہیں کریں گی؟

مبینہ طور پر یہ سوال خواتین کے پہناوے کے تناظر میں تھا۔ اس سوال پر نادیہ حسین نے اینکر کو جواب دیا کہ اگر میں پرہیز کر رہی ہوں گی یا مجھے معلوم ہوگا کہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں تو میں بالکل نہیں کھاؤں گی۔نادیہ حسین نے مزید کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوگا کہ بریانی کھانے سے میں ایک جرم کر رہی ہوں تو میں یہ جرم نہیں کروں گی، اگر بریانی کھانا میرے لیے گناہ ہے تو میں نہیں کھاؤں گی۔نادیہ حسین کا جواب سن کر اینکر نے فوری طور پر وقفہ لے لیا۔

What a weird take by the anchor but @NADIAHUSSAIN_NH answered perfectly. Kabhi aurat toffee, kabhi phal to kabhi biryani lol pic.twitter.com/B4u0zdlnnd

نادیہ حسین کے اس مؤقف کو سوشل میڈیا پر خوب سراہا جارہا ہے اور صارفین بھی ان کے حق میں بول پڑے ہیں۔

Just saw a ridiculous clip where women were being compared to biryani.

I feel bad for @NADIAHUSSAIN_NH who had sit through that interview

The toxicity in our society is ????????