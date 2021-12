انگلینڈ کی یہ خاتون بلے باز بے صبری سے محمد رضوان کا آنے کا انتظار کر رہی ہیں لیکن کیوں ؟ سوشل میڈیا پر پیغام بھی جاری کر دیا 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلش بیٹر سارہ ٹیلر پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کی بیٹنگ کی مداح ہو گئیں۔

تفصیلات کے مطابق سارہ ٹیلر جو خود بھی انگلش کاؤنٹ سسکس کی جانب سے کھیلتی ہیں، کاؤنٹی کے محمد رضوان کے ساتھ کے ساتھ معاہدے کے بعد سارہ ٹیلر نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔سوشل میڈیا پر سارہ ٹیلر نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان سے سیکھنے کے لیے انتظار نہیں کر سکتی۔

Cannot wait to learn from @iMRizwanPak ! ???????? Awesome signing ☺️ #GOSBTS https://t.co/9YRGd5mi2e