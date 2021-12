کیا عدنان صدیقی اداکاری چھوڑنے لگے ہیں؟

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکار عدنان صدیقی نے شوبز سے کنارہ کش ہونے کے حوالے سے اپنے مداحوں سے رائے مانگ لی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں عدنان صدیقی نے کہا " ایلون مسک سے متاثر ہو کر میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اداکاری چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کرلوں، آپ مجھے کون سا پیشہ اختیار کرنے کا مشورہ دیں گے۔"

خیال رہے کہ کچھ روز پہلے ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ تمام کام چھوڑنے اور فل ٹائم انفلوئنسر بننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

Inspired by Elon Musk, I am also thinking of quitting acting and taking up something else as profession. Suggestions?