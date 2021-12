گوادر دھرنے کے شرکا میں وزیراعلیٰ بلوچستان کی جانب سے نوٹوں کی تقسیم، ویڈیو بھی سامنے آگئی

گوادر(ڈیلی پاکستان آن لائن)گودار دھرنے کے شرکا میں پانچ پانچ ہزار کے نوٹ تقسیم کرنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔

ویڈیو میں وزیراعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کو شرکا میں پانچ پانچ ہزار کے نوٹ تقسیم کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے،وزیراعلی کے ساتھ موجود ایک شخص ان کو نوٹ نکال کر دیتا ہے اور وزیراعلی یہ نوٹ خواتین کو دے رہے ہیں۔ویڈیو میں دھرنے کے روح رواں مولانا ہدایت الرحمان کو بھی کھڑے دیکھا جاسکتا ہے۔گوادر میں 32 روز سے جاری دھرنا گزشتہ روز مذاکرات کے بعد ختم کردیا گیا تھا۔وزیراعلی بلوچستان خود دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات کرنے پہنچے تھے۔

The most disturbing part of #GwadarProtest : No one respected the Baloch code & principles and distributed some money to protesters whose demands are beyond these pennies. It was expected from @QuddusBizenjo as puppet CM but what @MHidayatRehman did? Baloch people must resist it. pic.twitter.com/dERlt4oaph