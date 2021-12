دھرنے کے شرکا میں پیسے تقسیم کرنے کا معاملہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی وضاحت آگئی

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے گوادر دھرنے میں شریک غریب خواتین اور بچوں میں پیسے تقسیم کیے گئے تھے۔

پارٹی ترجمان عبدالرحمان کھیتران کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے دھرنے میں شریک چند خواتین اور بچوں کو پیسے دیے۔ ماؤں بہنوں کو گھر جا کر چادر کے پیسےدینا ‏بلوچستان کی قبائلی روایت ہے، معاملےکومنفی رنگ دیناگوادرمذاکرات کوناکام بنانےکی سازش ہے۔

دوسری جانب گوادر دھرنے کے روحِ رواں مولانا ہدایت الرحمان نے بھی پیسے بانٹے جانے کے معاملے کی تردید کی ہے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ دھرنے میں شریک خواتین میں پانچ پانچ ہزار روپے کے نوٹ تقسیم کر رہے ہیں۔

The most disturbing part of #GwadarProtest : No one respected the Baloch code & principles and distributed some money to protesters whose demands are beyond these pennies. It was expected from @QuddusBizenjo as puppet CM but what @MHidayatRehman did? Baloch people must resist it. pic.twitter.com/dERlt4oaph