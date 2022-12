پاکستان اور انگلینڈکے درمیان آخری ٹیسٹ کا ٹاس ہو گیا، قومی ٹیم میں 4 تبدیلیاں

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)کراچی میں کھیلے جانیوالے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کیخلاف بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

کپتان بابراعظم نے کہاہے کہ پاکستانی ٹیم میں 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں ،پاکستان کی ٹیم میں باﺅلر وسیم جونیئر ڈیبیو کریں گے ،بابراعظم کا کہناتھا کہ امام الحق کی جگہ شان مسعود کو ٹیم میں شامل کیاگیا ہے جبکہ اظہر علی اپنا آخری ٹیسٹ کھیلیں گے ۔قومی ٹیم میں نعمان علی ،وسیم جونیئر،شان مسعود اور اظہر علی کو ٹیم میں شامل کیاگیاہے۔

بین اسٹوکس کاکہناتھا کہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنا چاہتے تھے ریحان احمد کو پہلا ٹیسٹ کھیلا رہے ہیں ،جیمز اینڈرسن کو آرام دیا گیا ہے ،ان کاکہناتھا کہ پہلی ترجیح ہے کہ سیریز تین صفر سے جیتیں ،ریحان احمد کو انگلینڈ کیلئے ٹیسٹ کیپ دی گئی ،18 سال کے ریحان احمد انگلینڈ کے کم عمر ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے کھلاڑی بن گئے ،ریحان احمد کو سابق کپتان ناصر حسین نے ٹیسٹ کیپ دی ،ریحان احمد کو ٹیسٹ کیپ دیتے وقت ان کے والد نعیم بھی سٹیڈیم میں موجودہیں۔

Our playing XI for the third Test ????????#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/jN4pXXoWxk