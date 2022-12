عثمان بٹ کا شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" کے گانے " بے شرم رنگ" پراظہار خیال

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکاراور کوریوگرافر عثمان خالد بٹ نے بھارتی اداکارہ دپیکا پڈوکون اور کنگ خان ، شاہ رُخ خان پر فلمائے گئے گانے "بے شرم رنگ " پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ کنگ خان کی فلم پٹھان کا گانا "بے شرم رنگ " ریلیز ہونا ہی تھا کہ بھارتی یوٹیوبرز اور ناقدین ناصرف اس کی عکس بندی پر بلکہ دپیکا پڈوکون اور شاہ رُخ کے بولڈ سین ، گانے کے بول اور تھیم پر بھی خوب تنقید کر رہے ہیں۔ایسے میں عثمان خالد بٹ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے ایک ٹوئٹ کے جواب میں لکھا ہے کہ "یہ گانا سننےکے بعد میرے ذہن میں جو سب سے پہلےخیال آیا وہ یہ تھا کہ اِنہوں نے جگجیت سنگھ کی مشہور غزل " کوئی فریاد" کے ساتھ یہ کیا کِیا ہے"۔

