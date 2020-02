بھارتی کبڈی ٹیم کے کھلاڑی پاکستان کی موٹروے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، تعریفوں کے پل باندھ دیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کبڈی ورلڈ کپ کھیلنے کیلئے آنے والے بھارتی کھلاڑی موٹروے پر سفر کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے گن گاتے رہے۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بھارتی کبڈی ٹیم کے کھلاڑیوں کو موٹروے سے کہیں لے جایا جارہا ہے۔ اس دوران ایک کھلاڑی نے موٹروے کی ویڈیو بنائی اور انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ کھلاڑی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ اس نے کوئی ترقی نہیں کی لیکن اس کی سڑکیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اگلے 3 سے 4 سال میں انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا۔کھلاڑی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سڑکیں انتہائی شاندار اور آرام دہ ہیں جن پر ٹوٹ پھوٹ کے کوئی آثار نہیں ہیں۔

Indian kabaddi team player made this video while traveling on the Lahore motorway.

